TCE-BA abre concurso público com salários de até R$ 12 mil

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) lança edital para concurso público que contratará 45 novos servidores. O processo seletivo selecionará profissionais para os cargos de Analista de Controle e Agente Público, ambos com exigência de nível superior em qualquer curso de graduação e com salário de até R$ 12 mil.

As inscrições podem ser realizadas entre 13 de setembro e 14 de outubro de 2013, pelo site da Fundação Getúlio Vargas. A taxa de inscrição é de R$ 120. A avaliação será por meio de prova objetiva e prova escrita discursiva, com previsão de aplicação para o dia 17 de novembro de 2013.

Os candidatos aprovados, se nomeados, irão atuar na sede do TCE em Salvador, com remuneração inicial de R$ 1.285,97. Mas os vencimentos podem chegar a R$ 12.053,64, após a primeira avaliação de desempenho.

O concurso público terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

