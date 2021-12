STF lança concurso com salário de até R$ 7.506,55

O Supremo Tribunal Federal (STF) lançou nesta segunda-feira, 14, concurso com 36 vagas para nível médio, técnico e superior. O salário é de R$ 4.575,16, para o cargo de técnico, e R$ 7.506,55, para analista.

As oportunidades de nível médio e técnico são para as áreas administrativa, segurança judiciária e tecnologia da informação. Já as de nível superior são para as áreas administrativa, análise de sistemas de informação, comunicação social, engenharia elétrica, estatística, medicina, revisão de texto, suporte em tecnologia da informação e judiciária.

As inscrições acontecem entre o dia 18 de outubro e 4 de novembro por meio do site do Cespe/UnB. As taxas são de R$ 60, para técnico, e R$ 80, para analista. A prova está agendada para 15 de dezembro e só serão aplicadas em Brasília.

