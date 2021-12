Serviço público oferece 1.468 oportunidades

Candidatos interessados em ingressar no serviço público federal por meio de concurso devem ficar atentos às novas oportunidades. São 1.468 vagas distribuídas entre quatro instituições: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fundação Biblioteca Nacional (FBN), Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara) e Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).

O Dnit concentra a maioria das chances. Os salários oferecidos pelo órgão federal ligado ao Ministério dos Transportes vai preencher 1.200 vagas de níveis médio e superior com salários de até R$ 7.815. A FBN, que tem sede no Rio de Janeiro, vai selecionar 44 candidatos para cargos de nível médio com remuneração máxima de R$ 2.322. Já o edital da Comara oferece 179 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. No TRE-MG, todas as 45 oportunidades são reservadas para o cargo de analista judiciário. A remuneração inicial é de R$ 6.611.

Conteúdos e preparação - Na preparação para esses concursos, uma das principais dicas dos especialistas é conhecer as características e particularidades das organizadoras. A seleção do Dnit, por exemplo, preparada pela Escola de Administração Fazendária (Esaf), deve exigir maior dedicação dos candidatos, de acordo com Alberto Almeida, professor de administração na Academia do Concurso.

"A principal característica da Esaf é ir além da memorização e exigir do candidato um esforço de raciocínio e contextualização das questões", explica Almeida. Segundo ele, para se adaptar a essa metodologia, os candidatos devem analisar provas anteriores realizadas pelo mesmo órgão, resolvendo questões de temas recorrentes.

Para Alan Vinícius, professor da Acerte Concursos, uma dedicação a mais às disciplinas de conhecimentos específicos também é importante para conquistar a aprovação. "Uma matéria que tem sido recorrente nesses concursos é administração financeira e orçamentária, que diz respeito às finanças públicas", afirma. De acordo com os especialistas, noções sobre planejamento estratégico, departamentalização e gestão pública são um grande diferencial. "Esses são assuntos específicos da contabilidade pública, nos quais os candidatos não têm vivência prática, não aprenderam na faculdade", explica Almeida.

Fábio Ramos, especialista em direito constitucional, ressalta que as especificidades dessa área também podem contar pontos a mais na avaliação : "Os candidatos devem estudar questões sobre os direitos fundamentais, a garantia de direitos individuais e coletivos, além de artigos legislativos sobre administração pública", indica.

