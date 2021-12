Sergipe oferta 2.682 vagas em concursos com salário de até R$ 9.236,39

Quem quer fazer concurso e já pensa em ampliar os horizontes para outros estados pode aproveitar as oportunidades disponíveis em Sergipe. Vizinho da Bahia - com as capitais separadas por apenas 315 km - o estado está com editais abertos com 2.682 vagas e salários de até R$ 9.236,39.

As seleções são para trabalhar em Aracaju e no interior de Sergipe e exigem nível médio e superior.

Polícia Militar - tem dois editais diferentes: um para soldado, com 300 vagas, e outro para oficial, com 30 vagas. É necessário ter entre 18 e 35 anos e altura mínima de 1,60m, para mulheres, e 1,65m, para homens, além de CNH categoria B.

Os interessados nas oportunidades para oficial precisam ter diploma de direito. Os salários variam entre 3.370,00 e R$ 9.236,39. A inscrição pode ser feita até 8 de maio no site do IBFC.

Corpo de Bombeiros - também tem dois editais, para soldado, com 180 vagas, e outro para oficial, com 12 oportunidades. Os requisitos de idade e altura são semelhantes ao certame da PM. Já a escolaridade para oficial pode ser nível superior em qualquer área. Para soldado, é necessário ter concluído o nível médio.

Os salários variam entre 3.370,00 e R$ 9.236,39. A inscrição pode ser feita até 8 de maio no site do IBFC.

Secretaria de Saúde do Estado - abriu seleção para contratar 1.997 profissionais de nível médio/técnico e superior. As vagas são para Analista de Gestão em Saúde (12), Assistente Social (36), Biomédico (12), Cirurgião Buco Maxilo Facial, Profissional de Educação Física (1), Enfermeiro (250), Enfermeiro Auditor Assistencial (5), Enfermeiro - Urgência e Emergência Samu (20), Enfermeiro Obstétrico (20), Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro Ambiental (2), Engenheiro de Alimentos (1), Engenheiro de Segurança do Trabalho (3), Farmacêutico (44), Fisioterapeuta (10), Fonoaudiólogo (1), Médico Veterinário (5), Nutricionista (42), Psicólogo (23), Químico Industrial (2), Tecnólogo de Alimentos (4), Terapeuta Ocupacional (7), Médicos: Anestesiologista (113), Auditor Assistencial (5), Cardiologista (5), Cardiopediatra (1), Cirurgião de Cabeça e Pescoço (3), Cirurgia de Mão, Cirurgião Geral (12), Cirurgião Oncológico, Cirurgião Oncológico Pediátrico (1), Cirurgião Pediátrico (3), Cirurgião Plástico, Cirurgião Torácico (3), Cirurgião Vascular (3), Clínico (36), Intervencionista Samu (37), Fisiatra, Gastroenterologista (1), Geneticista, Geriatra, Ginecologista (4), Ginecologista e Obstetra (25), Hematologista, Infectologista (4), Intensivista Adulto (15), Intensivista Pediátrico (1), Mastologista (2), Nefrologista (9), Nefrologista Pediátrico (2), Neonatologista (6), Neurologista (1), Neurocirurgião, Nutrologista, Oftalmologista (2), Oncologista (1), Ortopedista (32), Otorrinolaringologista, Pediatra (28), Proctologista, Psiquiatra, Radiologista, Radioterapeuta (2), Regulador (5), Médico do Trabalho (4), Ultrassonografista (5), Urologista (4), Arquivista/ Bibliotecário (4), Auxiliar de Agência Transfusional, Condutor de Veículo de Urgência Pré-Hospitalar SAMU (115), Condutor de Motolância - SAMU (48), Instrumentador Cirúrgico (33), Técnico de Enfermagem (760), Técnico de Enfermagem do Trabalho (3), Técnico de Farmácia (62), Técnico de Imobilização Ortopédica (25), Técnico em Laboratório, Técnico em Nutrição e Dietética (13), Técnico em Radiologia (35), Técnico de Segurança do Trabalho (10), Técnico em Radioterapia (10) e Digitador de Laudos (4).

O salário varia entre R$ 1.080,00 e R$ 7.270,44. Interessados têm até 20 de abril para se inscrever no site da secretaria.

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag) - seleciona 100 profissionais de nível médio para Guarda de Segurança do Sistema Prisional. O salário inicial é de R$ 1.500,00, além de adicional de periculosidade de R$ 450,00 e adicional noturno de R$ 70,00, podendo chegar a R$ 2.020,00. Há ainda plano de cargos, que permite que o funcionário seja promovido e receba um salário de até R$ 8.445,00 com os adicionais.

Interessados devem se inscrever até 6 de maio no site Ibade.

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag) - também está com um edital com 19 vagas para especialista em política pública e gestão governamental. O cargo, que tem carga horária de 30 horas semanais, tem salário de R$ 7.714,29. A inscrição deve ser feita até 8 de maio no site do IBFC.

Prefeitura de Japoatã - oferece 44 vagas para todos os níveis de escolaridade. As vagas são para professor de: Ciências, Geografia, História, Informática, Matemática, Português, Inglês e Polivalente; Motorista Categoria "D" (1), Engenheiro Civil (1), Operador de Máquinas (1), Assistente Social (1), Psicólogo (1), Enfermeiro (3), Farmacêutico (1), Médico Saúde da Família (1), Nutricionista (1), Odontólogo (3), Agente de Controle de Endemias (4) Agente de Controle de Endemias - Laboratorista (1), Auxiliar de Consultório Dentário (3), Auxiliar/ Técnico de Enfermagem (3) e Agente Comunitário de Saúde (9).

O salário varia entre R$ 1.014,00 e R$ 3 mil. A inscrição pode ser feita até 20 de abril no site Planejar Concursos.

