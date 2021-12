Senai inicia seleção para cursos gratuitos

Foram abertas nesta segunda-feira, 29, as inscrições para os cursos gratuitos do Senai Bahia em toda a Bahia. São oferecidas 3.790 vagas para os cursos de Aprendizagem Industrial de nível básico.

As inscrições seguem até 15 de maio e devem ser feitas no site www.unibrasilvestibulares.com.br. As provas com questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais acontecem no dia 26 de maio.

A convocação dos candidatos será feita por ordem de classificação, obedecendo ao curso, turno e cidade escolhidos. Acesse o edital aqui.

As vagas são para cursos como Auxiliar de Laboratório Químico, Operador de Sonda, Moldagem por injeção, Manutenção Mecânica, Caldeiraria, Inspeção de Qualidade, Comunicação de Dados, Soldagem, e Desenhista.

