Seleção do IBGE oferece 454 oportunidades para a Bahia

Começam no próximo dia 21 as inscrições para o processo seletivo simplificado para o preenchimento de até 7,5 mil vagas temporárias de agente de pesquisa e mapeamento do IBGE, organizado pela Fundação Cesgranrio. O Edital nº 03/2016 foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) da última terça-feira e pode ser consultado no portal do instituto: www.ibge.gov.br.

O processo estabelece que os aprovados vão atuar em 550 municípios distribuídos nos 26 estados e no Distrito Federal. Para a Bahia foram determinadas 454 vagas, sendo 340 vagas de ampla concorrência, 93 para candidatos que se declararem negros e 21 para portadores de necessidades especiais.

O contrato possui duração de um ano, podendo ser prorrogado desde que não exceda três anos, e é regido pela Lei 8.745/93. A jornada é de 40 horas semanais, com salário de até R$ 1.250.

O candidato não pode ter sido contratado nos últimos 24 meses para serviço temporário conforme dispõe o artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.

A taxa de inscrição, no valor de R$ 30, será recolhida por meio da guia de recolhimento da União - GRU Simples, pagável somente em agências do Banco do Brasil, até a data de vencimento constante na mesma. O valor referente ao pagamento da taxa não será devolvido, exceto em caso de cancelamento do certame.

Já os candidatos que se inscreveram para o edital 01/2016 (Censo Agropecuário), que foi cancelado, têm até o dia 14/6 para se dirigir pessoalmente a qualquer agência do Banco do Brasil, munido dos documentos de identificação (RG e CPF), para o recebimento do valor pago, na forma de uma ordem de pagamento em seu nome.

Novo edital

O IBGE divulgou também esta semana o edital do processo seletivo simplificado organizado pela Fundação Cesgranrio para o preenchimento de 325 vagas temporárias, todas no município do Rio de Janeiro.

São vagas para níveis médio e superior e os salários variam de R$ 950 a R$ 4,6 mil, além de auxílio-alimentação e auxílio-transporte. As inscrições estarão abertas de 21/6 a 19/7 no site da Fundação Cesgranrio. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 22 a R$ 100.

