Seleção de prefeitura oferece 23 vagas com salário de até R$ 9 mil

A prefeitura de Dom Macedo Costa (a 185 km de Salvador) abriu nesta segunda-feira, 10, as inscrições para o processo seletivo simplificado, que oferece 23 vagas em diversos cargos. Os salários variam entre R$ 1.090,00 a R$ 9.900,00.

As oportunidades são para os níveis médio/técnico e superior. As inscrições devem ser realizadas de modo presencial até o dia 21 de junho de 2019, na prefeitura, localizada na praça Cônego José Lourenço, centro da cidade. A carga horária é de 8h a 40h semanais de acordo com cada função.

Conforme publicação no edital de abertura, a avaliação dos candidatos será realizada somente por meio de análise curricular, eliminatória e classificatória, no período de 26 a 28 de junho de 2019. A seleção é válida por um ano. Mais informações podem ser consultadas no edital.

