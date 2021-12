Seleção da ANP encerra inscrições nesta segunda

Com inscrições finalizando nesta segunda-feira, 19, o concurso da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é uma grande oportunidade para candidatos de nível superior das mais diversas especialidades. São pelo menos 35 áreas de formação, distribuídas em três cargos distintos, com 18 perfis diferentes.



Para o cargo de analista administrativo, a remuneração total pode chegar a R$ 10.429. Já as funções de especialista em geologia e geofísica do petróleo e gás natural e especialista em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural têm remuneração de até R$ 11.374.

Todas as 152 vagas exigem nível superior, o que pode ser um atrativo a mais para quem está em busca de um bom salário e realização profissional.

Este é o caso de Marília Moreira, estudante de jornalismo que quer atuar na área em que estuda. "Creio que fazer um concurso mais específico é melhor. Faço jornalismo e pretendo trabalhar com isso, mesmo que seja no funcionalismo público", conta Marília. Outra vantagem é que a concorrência para concursos com perfil mais específico tende a ser menor do que os certames mais generalistas.

Cespe - Quem quer garantir uma vaga deve ficar atento à Cespe - organizadora do concurso - e passar a buscar provas anteriores para observar como a banca vem cobrando os assuntos. Entretanto, a estratégia é mais eficaz quando se trata da prova de conhecimentos básicos.

"Este é o terceiro concurso da ANP. Nos dois anteriores, o cargo de especialista só tinha uma área, portanto o conteúdo era o mesmo para todos os candidatos. Este ano, eles estão sendo mais específicos. Os únicos que poderão aproveitar as avaliações anteriores serão os que fizerem provas para o perfil 10 do edital", explica o professor de petróleo da Só Concursos e Afins, João Vicente Mendes.

Uma última dica é ficar atento à forma de correção da Cespe, em que uma questão errada anula uma questão correta. "Se o candidato estiver sem noção de onde está pisando, é melhor deixar a questão em branco", recomenda o professor Paulo Estrella.



| Fique por dentro |



Inscrições - Pode ser feita pelo site www.cespe.unb.br. A taxa é de R$ 80 para disputar as vagas de Analista Administrativo e de R$ 100 para Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural e Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural.

Vagas - São 152 vagas para as cidades de Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Manaus, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo. Também será formado cadastro reserva.

Local de prova - As provas serão aplicadas no dia 13 de janeiro em todas as capitais do Brasil, já as vagas são para as cidades de Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Manaus, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo.

Remuneração - Analista administrativo: total pode chegar a R$ 10.429 - há vagas para formados em arquivologia, ciências contábeis, jornalismo, relações públicas, administração, análise de sistemas, ciência da computação, processamento de dados, sistemas de informação, informática, engenharia da computação, engenharia de sistemas e engenharia de redes. Especialista: remuneração máxima é de R$ 11.374. Tem vagas para candidatos formados em engenharia geológica, geologia, ciências econômicas, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, engenharia metalúrgica, engenharia naval, engenharia do petróleo, engenharia de minas, engenharia química, engenharia cartográfica, biologia, ciências biológicas, oceanografia, oceanologia, engenharia ambiental, química e química industrial.

