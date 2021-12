Seleção com salários de até R$ 6 mil inscreve até esta sexta-feira

Encerram nesta sexta-feira, 15, as inscrições para o processo seletivo da prefeitura de Itapitanga (a 410 Km de Salvador) que oferece salários de R$ 998 até R$ 6 mil.

As 153 vagas disponíveis são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições podem ser feitas no site da empresa organizadora do certame, Planejar Concursos.

Com previsão para ser aplicada dia 31 deste mês, as provas terão questões objetivas, mas, para algumas funções também serão realizadas provas de títulos.

Vagas

Assistente Social (4); Enfermeiro (8); Enfermeiro (4); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (3); Médico (Plantonista) (8); Médico PSF (4); Nutricionista (3); Odontólogo (2); Psicólogo (Educação) (1); Psicólogo (Social) (2); Professor de Inglês (2); Professor de Ed. Física (2); Professor Nível I (9); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Fiscal da Vigilância Sanitária (1); Técnico de Enfermagem (11); Auxiliar de Serviços Gerais (38); Carpinteiro (1); Coveiro (2); Eletricista (1); Gari (12); Merendeira (12); Motorista Classe B (5); Motorista Classe D (6); Operador de Máquina Motoniveladora (1); Operador de Máquina Retroescavadeira (1); Pedreiro (3); Porteiro (4); Serralheiro (1).

