Seleção com salários de até R$ 5 mil inscreve até este domingo

Encerram neste domingo, 21, as inscrições para o processo seletivo do Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Extremo Sul, destinado a contração de profissionais de níveis médio, técnico e superior. São oferecidas 35 vagas para o município de Teixeira de Freitas, com remunerações de R$ 1.448 a R$ 5 mil.

Com taxas que variam de R$ 70 a R$ 90, as inscrições devem ser feitas por meio do site da Fundação Cefet Bahia. Os selecionados devem atuar em jornadas de 10h, 20h, a 40h semanais.

Vagas

Há oportunidades para os cargos de Assessor técnico (Sanitarista); Assistente Social (1); Médico Anestesiologista (1); Médico Angiologista (1); Médico Cardiologista - Ecocardiografia (1); Médico Cardiologista - Ergometria (1); Médico Cardiologista Clínico (1); Médico Cirurgião Geral (1); Médico Dermatologista (1); Médico especialista em Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Geral (3); Médico especialista em Endocrinologia e Metabologia (1); Médico especialista em Endoscopia Digestiva e Colonoscopia (2); Médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia; Médico especialista em Hematologia e Hemoterapia (1); Médico especialista em Ortopedia e Traumatologia; Médico especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem (1); Médico Gastroenterologista Clínico (1); Médico Mastologista (1); Médico Nefrologista (1); Médico Neurologista (1); Médico Neuropediatra (1); Médico Oftalmologista (2); Médico Otorrinolaringologista (1); Médico Pneumologista (1); Médico Proctologista (1); Médico Reumatologista (1); Médico Urologista; Técnico em Enfermagem (5); Técnico em Radiologia - Tipo I (3); Técnico em Radiologia tipo II - Tomografia e Ressonância .

