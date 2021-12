Seleção com salários de até R$ 2.180,80 inscreve até esta terça, 09

Encerram nesta terça-feira, 8, as inscrições para o concurso público da prefeitura de Lajedinho destinado a candidatos de níveis fundamental, médio e superior, com salários de até R$ 998 a 2.180,80. São oferecidas 23 vagas, mais formação de cadastro reserva.

As inscrições devem ser feitas até as 17h, por meio do site da empresa Planejar Concursos ou presencialmente na sede do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), localizado na rua Ireineu Machado de Macedo, nº 08, Centro.

As taxas variam de R$ 60 e R$ 100. O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. Mais informações estão disponíveis do edital da seleção.

Vagas

Há oportunidades para os cargos de Auxiliar de Serviço Escolar; Eletricista; Motorista (1); Agente de Combate a Endemias; Auxiliar de Enfermagem (1); Professor Auxiliar; Técnico Segurança do Trabalho (1); Agente Comunitário de Saúde (4); Farmacêutico (1); Psicólogo; Professor Ensino Fundamental I e Professores Ensino Fundamental II em Ciências (3), Educação Física (2), Geografia (3), História (3), Língua Estrangeira - Inglês (2) e Matemática /Geometria (2).

