Seleção com salários de até R$ 16 mil inscreve até esta sexta-feira

Encerram nesta sexta-feira, 17, as inscrições para o processo seletivo da prefeitura de Paulo Afonso - BA, destinado a contratação de 26 médicos, com remunerações de R$ 8.000,00 a R$ 16 mil.

Os profissionais aprovados irão atuar nas Unidades Básicas de Saúde em regime de 20 e 40 horas semanais. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Secretaria Municipal de Saúde da cidade, localizada na avenida Apolônio Sales, nº 266, Centro, das 8 às 13h, conforme informado no edital.

A seleção consistirá nas etapas de análise curricular/ documental, prevista para acontecer no período de 20 a 23 de maio, e entrevista a ser executada nos dias 27 e 28 do mesmo mês, no local de inscrição, das 14h às 15h. As duas etapas serão de caráter classificatório e eliminatório.

adblock ativo