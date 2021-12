Seis concursos públicos encerram inscrições em novembro

Dois concuros públicos nacionais e quatro estaduais encerram o período de inscrições no mês de novembro. Entre os certames, o da Prefeitura de Salvador é o que oferece o maior salário, podendo chegar a mais de R$ 16 mil. Já o concurso da Dataprev é o que oferta o maior número de vagas.

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Salvador encerram no próximo domingo, 2 de novembro. Ao todo serão ofertadas 90 oportunidades para os cargos de Analista Fazendário e Auditores. O edital completo e as inscrições estão disponíveis no site da Funcab. O salário é de até R$ 16.821,09 e os candidatos devem ter nível superior.

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) oferece 4.016 vagas para os níveis médio e superior, com salário de até R$ 6.395,39. Serão selecionados profissionais para cargos relacionados a segurança no trababalho (técnico, engenheiro, médico e auxiliar de enfermagem), além de webdesign, advocacia, comunicação social, entre outras áreas. O edital completo e as inscrições estão disponíveis no site do Instituto Quadrix.

Com salários de até R$ 13.755,75, o concurso do Ministério da Saúde e Inca increve até 9 de novembro, também por meio do site da Funcab. São ofertadas 743 vagas para os cargos da carreira de Ciência e Tecnologia, com atuação em planejamento, gestão, infraestrutura e desenvolvimento tecnológico. Há oportunidades para os níveis médio e superior.

A Prefeitura de Candeal, município localizado a 165 km de Salvador, seleciona 96 profissionais com níveis fundamental, médio e superior. As incrições do concurso encerram no dia 14 de novembro e podem ser efetuadas no site do Seprod, onde também está disponível o edital. Os salários podem chegar a R$ 8.542,40, mas apenas para o cargo de médico. Também há vagas para professor, gari, motorista, técnico em laboratório, entre outras.

As câmaras de Governador Mangabeira e Catu oferecem oportunidades para os níveis fundamental e médio. O primeiro concurso encerra incrições no dia 5 de novembro e oferece 8 vagas com salários até R$ 1.000 em diferentes cargos. Já o segundo, inscreve até o dia 7 e oferece 12 vagas, com salários até R$ 1.256,51. As inscrições podem ser realizadas nos sites das organizadoras Multydeias e Ibam Concursos, respectivamente.

adblock ativo