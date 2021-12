SEI e PM prorrogam prazo para inscrição em concursos

Foram prorrogadas as inscrições para os concursos da Superintendência de Estudos Econômicos (SEI) e da Polícia Militar (PM). Os interessados nas 30 vagas oferecidas pela SEI, com salários até R$ 4.298, podem se inscrever até o dia 13 de novembro, no endereço eletrônico www.cespe.unb.br.

Já as inscrições para a Polícia Militar vão até as 14h do dia 9 de novembro. O certame da PM disponibiliza 2 mil vagas para soldado e para o Corpo de Bombeiros, com remuneração máxima no valor de R$ 1.878. Os interessados devem se inscrever no site www.concursosfcc.com.br.

adblock ativo