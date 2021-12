Sefaz inscreve para 90 vagas; salário de até R$ 16.821,09

A prefeitura de Salvador publicou nesta segunda-feira, 15, no Diário Oficial do Município, o edital do concurso público para a Secretaria da Fazenda (Sefaz) com 90 vagas para cargos de ensino superior com salários de até R$ 16.821,09.

Mais 331 vagas também foram divulgadas para o processo seletivo simplificado sob o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) para a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps).

Para a Sefaz, são 44 vagas com remuneração de R$ 13.300,80 para os cargos de analista fazendário - área de administração tributária, para profissionais com ensino superior nas áreas de administração, economia, ciências contábeis, direito, informática, análise de sistemas, processamento de dados, ciência da computação, engenharia da computação, arquitetura, engenharia, estatística ou matemática.

Há duas vagas para a analista fazendário - área imobiliária, com a mesma remuneração, para dois profissionais graduados em engenharia civil, engenharia de agrimensura ou arquitetura.

No cargo de auditor fiscal, são 37 vagas com remuneração de R$ 16.821,09, indicado para profissionais listados acima. Destas vagas, 12 são para profissionais das áreas de tecnologia da informação. Há mais sete vagas com salários de R$ 15.535,31 para auditor interno nas áreas de administração, arquitetura, ciências contábeis, economia, engenharia, estatística, direito ou informática.

As inscrições vão de hoje a 19 de outubro. A primeira etapa das provas começa no dia 16 de novembro. A divulgação do resultado está previsto para janeiro de 2015.

A validade do concurso é de dois anos. As inscrições podem ser feitas por meio do site da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (www.funcab.org), executora das provas. O valor é de R$ 48 para todos os cargos.

Reda

Sob o regime Reda, o processo seletivo para a Secretaria Municipal de Gestão disponibiliza 331 vagas para cargos de ensino médio e ensino superior completo.

Para o cargo de agente administrativo, que exige ensino médio completo, são 284 vagas, com salário de R$ 1.820. Profissionais formados em pedagogia podem concorrer a 44 vagas, com salários de R$ 2.800. Há ainda três vagas para ensino superior completo em terapia ocupacional, com salário de

R$ 1.819,96. O valor das inscrições é de R$ 48 para os cargos de ensino superior e R$ 30 para os cargos de ensino médio. Os candidatos podem ser inscrever até 12 de outubro, no site da Funcab.

adblock ativo