Secult anuncia processo seletivo para contratação

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), anunciou novo processo seletivo para contratação de pessoal de níveis médio-técnico e superior.

O objetivo é preencher vagas para os cargos de técnicos de nível médio-técnico de edificações (1) e eletricidade (1). Além de oportunidades para técnicos de nível superior, nas áreas de administração (4), economia (3, jornalismo (2), técnico de nivel superior em publicidade (2), designer gráfico (1), da área do direito (8), de ciências contábeis (9), historiador-sociólogo (4), comunicação com habilitação em produção cultural (13) e administração com habilitação em recursos humanos (2).

Os contratados deverão atuar em Salvador, em jornadas de 40 horas semanais, sob Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Salários

As remunerações previstas partem de R$ 1.569,17 e podem chegar a até R$ 2.729,78, além do recebimento de auxílio-refeição e auxílio-transporte.

Para participar do processo seletivo, os interessados precisam acessar, no período das 6h da próxima segunda-feira, 11, até as 20h da próxima sexta, 15. O endereço eletrônico para formalização das inscrições é selecao.ba.gov.br.

Os candidatos que tiverem os pedidos aceitos serão submetidos a um processo de avaliação curricular, conforme determina o edital da seleção, que está disponível para consulta no site da Secretaria de Cultura (www.cultura.ba.gov.br).

