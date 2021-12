Secult altera data de inscrições para processo seletivo

A data das inscrições do processo seletivo da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) foi alterada. Com a modificação, os candidatos poderão se inscrever a partir das 6h da próxima sexta-feira, 15,até o dia 21/06

As inscrições devem ser feitas diretamente no site da seleção. Os contratados terão jornadas de 40h semanais, sob Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), com remunerações que partem de R$ 1.569,17 e podem chegar até R$ 2.729,78.

Serão oferecidas 50 vagas par os cargos de nível médio/técnico de edificações (1); e eletricidade (1). Além de oportunidades para administração (04); economia (03); jornalismo (02); técnico publicidade (02); design gráfico (01); direito (08); ciências Contábeis (09); historiador / sociólogo (04); comunicação com habilitação em produção cultural (13); administração com habilitação em recursos humanos (02).

