Secretaria divulga edital de processo seletivo;salários chegam a R$ 2.729

A Secretaria de Relações Institucionais do Estado (Serin) divulgou o edital do processo seletivo que disponibiliza vagas para nível médio e superior. A remuneração inicial é no valor de R$ 1.183,10 podendo chegar até R$ 2.729.

São oferecidas 18 oportunidades para as áreas de administração, secretariado, economia, tecnologia da informação e motorista. Os selecionados irão atuar em Salvador.

As inscrições estarão disponíveis no site da seleção, a partir das 8h do dia 8 de junho e seguem dia 11 do mesmo mês.A validade do certame é de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

