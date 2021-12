Secretaria de Saúde nomeia 21 aprovados em concurso

Pediatras, enfermeiros e cuidadores, aprovados em seleção, foram convocados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para assumirem os cargos no órgão. A nomeação dos 21 profissionais foi publicada, na manhã desta quarta-feira, 19, no Diário Oficial de Salvador, e se refere ao concurso homologado em 17 de janeiro deste ano.

De acordo com as informações da publicação, os nomeados devem comparecer, no prazo de 30 dias, à sede da Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Gestão (Seplag), que fica na Avenida Vale dos Barris, das 8h às 13h.

Para mais informações, os aprovados devem consultar o edital do concurso ou entrar em contato com a subcoordenadoria de provisão, carreira e remuneração da Secretaria de Saúde.

