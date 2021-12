Secretaria de Educação reabre inscrições para seleção de professor

As inscrições para o processeo seletivo do edital 004/2018 da Secretaria de Educação (SEC) estadual destinado ao cargo de professor foram reabertas e seguem disponíveis no site do certame, até às 10h do dia 02 de maio.

A seleção oferece 100 vagas, com carga horária de 20 horas semanais. Além do salário - que pode chegar até R$ 1.604,76, - os candidatos selecionados receberão auxílio transporte e assistência médica do estado, mediante contribuição.

Os convocados vão atuar nas cidades de Salvador, Irecê, Bom Jesus da Lapa, Seabra, Ilhéus, Itabuna, Gandu, Teixeira de Freitas, Juazeiro, Brumado, Guanambi, Ruy Barbosa, Itaberaba, Euclides da Cunha, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ipiaú, Jequié, Santa Maria da Vitória, Senhor do Bonfim, Candeias e Lauro de Freitas.

