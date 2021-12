Secretaria de Educação divulga resultado de seleção para porteiro

A Secretaria de Educação (SEC) da Bahia divulgou neste sábado, 28, a relação de classificação do Processo Seletivo Simplificado de Agente de Portaria (Porteiro). O resultado foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Ao total, foram oferecidas 691 vagas que serão distribuídas por Núcleo Territorial de Educação. A remuneração é de R$ 1.283, com carga horária de 40h semanais.

Os aprovados serão contratados por tempo determinado, em Regime de Direito Administrativo (Reda). A seleção foi constituída em etapa única, com avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

