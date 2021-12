Secretaria de Educação divulga editais de processos seletivos para professores

A Secretaria de Educação Estadual publicou nesta sexta-feira, 6, dois editais de processos seletivos destinados a professores de diversas áreas. Serão 130 vagas com salários que podem chegar a R$ 3.209,53. A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado.

Para o edital 004/2018, são ofertadas 100 vagas. A carga horária é de 20 horas semanais e, além do salário, os selecionados receberão auxílio transporte e assistência médica do estado, mediante contribuição.

Além de Salvador, os convocados vão atuar nas cidades de Irecê, Bom Jesus da Lapa, Seabra, Ilhéus, Itabuna, Gandu, Teixeira de Freitas, Juazeiro, Brumado, Guanambi, Ruy Barbosa, Itaberaba, Euclides da Cunha, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ipiaú, Jequié, Santa Maria da Vitória, Senhor do Bonfim, Candeias e Lauro de Freitas.

Já para 005/2018 estão sendo oferecidas 30 vagas destinadas aos municípios de Itaitê, Conceição do Coité, Wagner, Itaberaba, Barra do Choça e Conceição do Almeida. Para concorrer, os candidatos precisam ter formação de nível superior em licenciatura plena ou bacharelado em Educação do Campo, ou Agroecologia ou Ciências Agrárias. A carga horária semanal é de 40 horas, com os mesmos benefícios.

As inscrições, que estarão disponíveis entre o próximo dia 16 até 23 de maio, deverão ser realizadas diretamente no site da seleção.

