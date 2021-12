Secretaria de Educação abre inscrição para concurso com 2,4 mil vagas

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC-BA) abre nesta sexta-feira, 18, a partir das 9h, as inscrições para concurso público. O objetivo do certame é preencher cerca de 2.491 vagas para professor padrão P- Grau III, além de formação de cadastro reserva.

Os interessados devem realizar as inscrições até o dia 4 de novembro, pelo site da seleção . O valor da taxa é de R$ 100,00. A remuneração é de R$ 1.306,19 para jornada se 20 horas semanais, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). A validade é de um ano.

Os selecionados devem atuar na disciplinas de Artes, Ciências da Natureza Biologia, Linguagem com Ênfase em Educação Física, Ciências Humanas Filosofia, Ciências da Natureza Física, Ciências Humanas Geografia, Ciências Humanas História, Linguagem com ênfase em Língua Inglesa, Linguagem com ênfase em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza Química e Ciências Humanas Sociologia.

A prova objetiva está prevista para ocorrer no dia 8 de dezembro em Salvador, Irecê, Bom Jesus da Lapa, Seabra, Serrinha, Itabuna, Valença, Teixeira de Freitas, Itapetininga, Amargosa, Juazeiro, Barreiras, Macaúbas, Caetité, Itaberaba, Ipirá, Jacobina, Ribeira do Pombal, Alagoinhas, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus, Jequié, Santa Maria da Vitória, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim e Eunápolis.

