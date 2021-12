Secretaria de Administração Penitenciária abre 83 vagas

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap-BA) abre processo seletivo para contratar temporariamente 83 profissionais sob o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). As inscrições, que começam na segunda-feira, 28, e terminam no dia 1 de novembro, poderão ser feitas por meio do site e não será cobrada taxa de inscrição. As oportunidades são para os níveis de formação médio/técnico e superior nas funções de técnico de enfermagem, auxiliar de consultório dentário, assistente social, enfermeiro, odontólogo, médico clínico, psiquiatra, ginecologista e psicólogo.

Os ganhos para os cargos de nível superior chegam a R$ 2.676,56, compostos por vencimento de R$890,77 e gratificação de incentivo ao desempenho de R$1.785,79. Para as três especialidades de médico o salário é de R$ 3,4 mil, e há acréscimo por insalubridade. O cargo de técnico de enfermagem tem remuneração de R$ 1.349,01, e o de auxiliar de consultório de R$ 1.225,30. Os valores são correspondentes a uma jornada de 30 horas semanais.

A duração inicial dos contratos é de dois anos, mas há possibilidade de renovação por mais dois. Não poderá concorrer quem já teve 48 meses de contrato sob o regime Reda. A documentação comprobatória deve ser enviada no prazo de 13 a 20 de novembro. A seleção será constituída de apenas uma fase, a análise curricular. Há reserva de vagas para deficientes.

O resultado final do processo seletivo sai em 7 de novembro e os dias 8, 9, 10 e 11 serão destinados à interposição de recursos. As respostas saem em 12 de novembro, junto da convocação dos habilitados, que deverão entregar a documentação de 13 a 20 de novembro.

