Secretaria da Educação abre 2.665 vagas temporárias

As inscrições para dois concursos da Secretaria de Educação da Bahia - professor da educação básica I e II e professor de educação de nível médio e educação profissional II - serão abertas na próxima terça-feira, dia 13. Os candidatos aprovados na seleção trabalharão de acordo com o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), com contratação por tempo determinado. As inscrições devem ser realizadas no site da Consultec, instituição responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição é de R$ 47,68.

A remuneração dos professores é de R$ 1.152,33, constituída de salário básico e gratificação de função, para os dois concursos. No total, os dois certames da Secretaria de Educação oferecem 2.665 vagas, sendo 1.937 para educação básica I e II e 728 para educação de nível médio e educação profissional II. A carga horária de trabalho é de 20 horas semanais, segundo o edital.

Os candidatos aprovados trabalharão em escolas de Salvador e de cidades do interior, como Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Valença, Ilhéus, Itabuna, Eunápolis e Lauro de Freitas, dentre outras, na elaboração da proposta pedagógica e do plano de desenvolvimento do estabelecimento de ensino. Os professores também deverão trabalhar com a criação e o cumprimento de plano de trabalho e na preparação de estratégias de aprendizagem e de recuperação para os alunos de menor rendimento.

As provas serão realizadas no dia 15 de setembro de 2013. A Consultec ainda não disponibilizou os locais e horários das avaliações. Serão cobrados conhecimentos de língua portuguesa, conhecimentos específicos da Organização dos Sistemas de Ensino e conhecimentos por área/disciplina. Serão, no total, 50 questões, de caráter eliminatório e classificatório. Todo o conteúdo que será cobrado na avaliação pode ser conferido no site da Consultec.

Preparação - A pouco mais de um mês de realizar a prova para a professora de português, Edeildes Santos, de 35 anos, vai se preparar para disputar uma única vaga, no município de Lauro de Freitas, realizando exercícios voltados para a gramática normativa, um dos conteúdos específicos cobrados para a sua área. Outro assunto que a candidata dedicará mais tempo de estudo é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), já que não tem domínio da legislação cobrada na prova.

Exceto os conhecimentos que ainda precisa reforçar para fazer a prova, a professora já conta com a bagagem de estudos adquirida ao longo de sua formação profissional. Depois de se formar em letras na Universidade Católica do Salvador (Ucsal), Edeildes investiu em qualificação. Desde então, já tem a experiência de dois cursos de pós-graduação (um deles em andamento) e faz constantemente cursos de atualização gramatical. "Vou me dedicar mais à legislação, com muita leitura, e também fazer provas já cobradas em outros concursos", afirma.

Além das provas objetivas, os candidatos do concurso da Secretaria de Educação também serão avaliados por meio das provas de títulos. Diretora de planejamento da superintendência de recursos humanos da Secretaria da Educação do Estado, Ana Gracia chama a atenção para a importância das provas de títulos, que são classificatórias. "Os docentes também têm que possuir formação profissional correlacionada com a área que ele está concorrendo à vaga", afirma.

A diretora de planejamento destaca que as comprovações de títulos devem ser encaminhadas até o dia 27 de agosto para a Caixa Postal 7048, CEP 41810-971, avenida Paulo VI, 190, agência Pituba. Os candidatos só terão os títulos analisados se forem aprovados na prova de conhecimentos.

adblock ativo