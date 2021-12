Secretaria convoca professores aprovados em seleção

Os 687 professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) da Educação Profissional, convocados pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, terão de comparecer ao local indicado desta segunda-feira, 11, até o próximo dia 28, informou a Secretaria de Comunicação Social do Governo (Secom).

Os convocados para o interior deverão comparecer à Direc a que pertence o município para o qual foram aprovados. Já no caso de Salvador e Região Metropolitana, os convocados deverão se dirigir à sede da Secretaria da Educação, situada na Avenida Luiz Viana Filho, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A lista dos selecionados por Diretoria Regional da Educação (Direc), Eixo e Subeixo está disponível no Portal da Educação e na edição da última sexta-feira, 8, do Diário Oficial do Estado.

