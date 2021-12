SEC divulga lista do processo seletivo para professores

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 15, o resultado complementar do processo seletivo simplificado destinado à contratação de professores para a rede estadual em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), referente a docentes com necessidades especiais.

Dos 12.176 candidatos classificados, 1.937 profissionais serão convocados para atuação na educação básica, sendo que, desse total, 5% das vagas serão asseguradas aos profissionais com necessidades especiais.

As vagas serão preenchidas segundo a ordem de classificação geral dos candidatos habilitados, por função, de acordo com a necessidade administrativa da secretaria. O processo seletivo tem validade de um ano, contado a partir da data da publicação da homologação de seu resultado no Diário Oficial, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do órgão.

Os candidatos serão contratados por meio da celebração de contrato temporário, sob Regime Especial de Direito Administrativo. A Secretaria da Educação divulgará edital de convocação, com publicação no Diário Oficial, até 15 dias após a divulgação do resultado do processo seletivo.

Mais informações estão disponíveis no Portal da Educação.

