Sebrae prorroga inscrição de processo seletivo; salários de até R$ 6,8 mil

O Sebrae Bahia prorrogou as inscrições para o processo seletivo até a próxima terça-feira, 5. Com salários entre R$ 4 mil e R$ 6,8 mil, os colaboradores terão também benefícios como assistência médica e odontológica, previdência privada (facultativa), seguro de vida, vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche/escola.

Os cargos oferecidos são para Analista I e II, de nível superior. Para realizar a inscrição, o candidato precisa acessar o site da Concepção Consultoria Técnica Especializada e pagar o valor da taxa que custa R$ 65. A data da prova também foi alterada e vai acontecer no dia 24 de setembro.

Além de Salvador, há vagas para outros munícipios baianos. Para os cargos disponíveis, serão 40 horas semanais. Administração, Gestão de Pessoas, Atendimento e Orientação Empresarial e Setor de Finanças estão entre as áreas ofertadas no processo. Os cargos que compõem a seleção estão disponíveis em cadastro de reseva para ampla concorrência e para pessoas com deficiência (PCD).

No processo seletivo, ocorrerão três etapas. A primeira, serão as provas objetivas e questão discursiva. Para quem for aprovado nesta fase, os candidatos terão uma avaliação curricular e documental, que podem ser eliminados e também classificados nesta segunda fase. Quem estiver com a maior pontuação nas duas primeiras etapas, será chamado para uma entrevista individual.

