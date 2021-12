Sebrae abre vagas para processo seletivo com salário de até R$ 6.739,62

O Sebrae Bahia está com inscrições abertas, até o dia 26 deste mês, para o processo seletivo da instituição. As oportunidades são destinadas para cargos de nível superior.

A seleção formará cadastro de reserva para 12 diferentes cargos de analista I e II. As remunerações variam de R$ 4.222,61 a R$ 6.739,62.

Os interessados devem acessar o site da Concepção Consultoria Especializada - empresa que realizará a seleção - e efetuar a inscrição até as 23h59. A taxa de inscrição é de R$ 65.

A jornada de trabalho dos cargos disponíveis é de 40 horas semanais. Há vagas para Salvador, mas alguns aprovados poderão ser destinados a outras cidades baianas, a depender da demanda.

Atuação

Segundo a assessoria de comunicação do Sebrae, será possível atuar em diversas áreas, como a jurídica, a de tecnologia da informação e de comunicação, a de administração, de atendimento e orientação empresarial, de gestão de projetos e de suporte administrativo e financeiro.

Os cargos que compõem a seleção estão disponíveis em cadastro de reserva para ampla concorrência e para pessoas com deficiência (PCD).

Seleção

O processo seletivo é composto de três etapas. A primeira é a de avaliação de conhecimentos, com provas objetivas e questão discursiva, prevista para o dia 10 de setembro. Os candidatos habilitados nesta etapa seguirão para a próxima, de avaliação curricular e documental, que também tem caráter eliminatório e classificatório.

Os candidatos com maior pontuação acumulada nas duas primeiras etapas serão convocados para a entrevista individual por competências.

Benefícios

Além do salário, os colaboradores têm benefícios de assistência médica e odontológica com coparticipação, previdência privada (facultativa), seguro de vida, vale transporte, auxílio alimentação e/ou refeição e auxílio creche/escola.

As informações completas sobre a seleção estão disponíveis no comunicado nº 01/2017, no site da Concepção Consultoria Técnica Especializada.

