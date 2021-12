Samu abre seleção para médicos com salário de até R$ 8,5 mil

A Prefeitura de Salvador abriu seleção para 67 vagas para trabalhar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As oportunidades são para médicos e oferece jornada de trabalho com plantão de 24 horas por semana. O salário é de até R$ 8.506,99, além do vale-transporte e auxílio-alimentação.

O contrato tem duração de até 2 anos, podendo ser prorrogado, por meio do Regime Especial Direito Administrativo (Reda). A inscrição começa nesta quinta-feira, 6, e segue até o dia 16 de julho pelo site de seleção da prefeitura.

O candidato deverá enviar a comprovação de conclusão do curso de medicina, além do registro no Conselho de Medicina (Cremeb). A seleção será por avaliação de títulos, provas teóricas e práticas, além de entrevistas.

adblock ativo