Samu abre 149 vagas em Feira; 51 para técnico de enfermagem

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) abriu concurso com 149 vagas em Feira de Santana (109 km de Salvador), com inscrição até dia 31 de dezembro. Das oportunidades, 11 são para pessoas com deficiência. O salário base varia de R$ 788,00 a R$ 1.320,79.

As vagas estão distribuídas entre as funções: Médico Intervencionista (8), Médico Regulador (15), Enfermeiro (13), Técnico de Enfermagem (47), Técnico em Enfermagem para Motolância (4), Motorista condutor (37), Assistente Administrativo (8), Rádio Operador (6) e Telefonista Auxiliar de Regulação Médica (22). A carga horária varia de 30h a 40h semanais.

As contratações têm caráter excepcional, com validade de até dois anos, podendo ser prorrogada por igual período. As inscrições devem ser feitas no site da organizadora Consulpam, sem cobrança de taxa.

