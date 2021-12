Salvador elegerá 90 conselheiros tutelares

O Processo de Escolha Unificado para Membro do Conselho Tutelar de Salvador está com inscrições abertas só até esta terça-feira, 30.

Interessados em se candidatar devem comparecer à sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), na ladeira dos Aflitos, nº 15, das 9h às 16h. O investimento é de R$ 40.

A seleção se divide em quatro etapas - incluindo votação popular - e prevê a contratação de 90 conselheiros, distribuídos nas 18 unidades do órgão. Os selecionados exercerão as atividades entre 2016 e 2019, com remuneração mensal de R$ 2.285,02.

O presidente do CMDCA, Rodrigo Alves, diz que esse é o momento de escolher "as pessoas certas" para defender crianças e adolescentes. Isso porque, o conselheiro é um dos principais responsáveis por garantir os direitos infanto-juvenis, por meio de medidas protetivas, além de monitorar o cumprimento de ações encaminhadas à Justiça [leia mais abaixo].

"Eles são responsáveis por dar apoio às vítimas e familiares em todas violações. É vital que seja alguém realmente envolvido com a causa e que conheça o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)", reitera Alves.

Rotina

No dia a dia dos conselheiros é comum observá-los orientando pais, ouvindo reclamações e apurando denúncias de abusos e maus-tratos. Porém, em alguns casos, os denunciantes desconhecem o real papel desses profissionais e cobram soluções imediatas ou os culpam por determinados resultados judiciais.

Segundo a conselheira Andréa Borges, 45 anos, ameaças são comuns. Ela contou que muitos "sofrem devido à exposição". Às vezes, são agredidos verbal ou até mesmo fisicamente.



"Tem gente que acha que a decisão judicial tem influência nossa e vem procurar o conselheiro que o atendeu. Já tivemos ameaças de morte, o conselho já chegou a ser destruído por uma pessoa que estava com muita raiva", recordou Andréa Borges.



Para Méria Alves, 41 - também conselheira - a família deve reconhecer o direito de educar os filhos. "Os pais precisam compreender que têm o papel de cuidar das crianças. Porque, muitas vezes, essa demanda recai sobre nós, e não temos um sistema eficiente na cidade".



Segundo a lei, o Conselho Tutelar é um órgão "permanente e autônomo, não-jurisdicional", conforme o artigo 131 do ECA. Isso significa que o servidor não tem poder para executar as medidas protetivas, mas deve encaminhar os casos (ao Ministério Público, Juizado ou delegacias). "Às vezes, as respostas dessas entidades atrasam o andamento dos casos", apontou Méria.

Satisfação



Mas quem pensa que ser conselheiro é apenas lidar com problemas e consequências negativas está enganado. Rafaela Castro, 34, no cargo desde 2008, defende que o trabalho é gratificante: "Quando vejo a alegria de uma criança, após ter um caso solucionado, não há dinheiro no mundo que pague. Amo o que faço".



Méria reitera: "É preciso amar o que se faz, ser corajoso e sem preconceitos. E estudar. Mesmo com todos os problemas, é um trabalho lindo".



Pré-requisitos



O edital do Processo de Escolha Unificado para Membros do Conselho Tutelar indica que os interessados na candidatura devem atender a pré-requisitos.



Entre as exigências para a inscrição estão: ter idoneidade moral reconhecida; ser maior de 21 anos; residir e ter domicílio eleitoral na capital baiana por no mínimo dois anos (comprovados); apresentar certidão de antecedentes criminais; comprovar atuação na área da infância e juventude de no mínimo dois anos em Salvador; e estar vinculado à promoção, proteção, protagonismo, controle social e gestão política dos direitos da criança e do adolescente em instituição registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) por no mínimo dois anos.

Segundo Bruno Reis, gestor da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), as exigências são formas de garantir que os conselheiros escolhidos tenham conhecimento dos direitos da criança e do adolescente e militem a favor da causa.



"Avanço"



"O dia 4 de outubro terá um ato de avanço nesta área. O objetivo é que seja um recomeço para os Conselhos Tutelares da cidade para que as crianças fiquem mais protegidas e os conselheiros sintam-se como membros da Semps, efetivamente", disse Reis.



O processo seletivo terá quatro etapas. A primeira, de caráter eliminatório, consiste na avaliação da ficha de inscrição, além do cumprimento dos pré-requisitos e entrega dos documentos exigidos pelo edital.

A segunda, também de caráter eliminatório, conta com uma prova com 30 questões objetivas, duas subjetivas e uma redação dissertativa a respeito dos direitos da criança e do adolescente e outras garantias fundamentais.



A terceira será o processo de votação, no qual serão eleitos os cinco candidatos aos respectivos Conselhos Tutelares da capital que apresentarem maior número de votos.



"Os demais ficarão, por ordem da votação obtida no pleito, como suplentes em ordem decrescente", descreve o edital.



A última etapa consistirá no curso de formação acerca das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e os aspectos práticos do exercício da função de conselheiro. A presença de todos os candidatos classificados e dos primeiros cinco suplentes é obrigatória e, se não for cumprida, determinará a eliminação.

Confira todo o edital no site do Conselho.

