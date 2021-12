Saiba quais são os concursos com inscrições abertas na Bahia

Uma série de concursos estão com inscrições abertas na Bahia, com oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e faixas salariais. Saiba quais são as instituições que estão com inscrições abertas:

Prefeitura de Adustina (inscrições até 13/11 pelo site www.planejarconcursos.com.br):

*70 vagas

*Salários variam de R$ 788,00 a R$ 10 mil

*Jornadas de trabalho de 8h, 20h ou 40h semanais.

*Cargos: Agente de Saúde (10); Atendente de Farmácia (1); Auxiliar de Enfermagem (4); Gari (10); Guarda Municipal (10); Motorista (4); Técnico de Enfermagem/ Saúde (4); Agente Administrativo (7); Professor I - Especialista em Braille (1); Psicólogo (1); Odontólogo (2); Médico-veterinário (1); Médico Especialista - Pediatra (1); Ortopedista (1); Ginecologista (1); Cardiologista (1); Médico Sem Especialização (4); Enfermeiro (5); Assistente Social (1); Advogado (1).



Prefeitura de Alagoinhas (inscrições até 10/11 pelo site www.supremaconcursos.com.br):

*75 vagas

*Salários variam de R$ 788,00 a R$ 8 mil

*Jornada de trabalho de 20h e 40h semanais

*Cargos: Atendente de Farmácia (1); Educador Físico (1); Psicólogo (1); Condutor Socorrista (CR); Técnico de Enfermagem (3); Técnico de Enfermagem/ Motociclista (CR); Telefonista/ Auxiliar de Regulação Médica (14); Enfermeiro (CR); Médico Intervencionista/ Regulador (12); Atendente/ PSF (10); Auxiliar de Saúde Bucal (7); Motorista Categoria "D" (5); Técnico de Enfermagem (10); Assistente Social (1); Cirurgião-Dentista/Atendimento a portadores de necessidades especiais (CR); Cirurgião Dentista/ Diagnóstico em Saúde Bucal com ênfase em detecção do câncer de boca (CR); Educador Físico (1): Enfermeiro (CR); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Clínico (1); Nutricionista (1); Psicólogo (1); Terapeuta Ocupacional (1); Técnico de Enfermagem (1); Assistente Social (1) e Médico do Trabalho (1).



Prefeitura de Barrocas (inscrições até 19/11 pelo site www.consultte.com.br):

*164 vagas

*Salários variam de R$ 788,00 a R$ 8.550,00

*Jornadas de trabalho de até 40h semanais

*Cargos: Agente de Serviços - Auxiliar de Serviços Gerais (27), Auxiliar de Vigilância Escolar (6), Cozinheiro (3), Guarda Municipal (3), Merendeira (6), Motorista (19), Operador de Máquinas Pesadas (3); Auxiliar Administrativo (16), Agente de Combate as Endemias (1), Agente Comunitário de Saúde (4), Agente de Vigilância Sanitária (1), Agente Operacional de Creche e Pré-escola (9), Auxiliar de Odontologia (3), Monitor de Transporte Escolar (8), Oficineira (1) Recepcionista (1), Técnico em Radiologia (1), Técnico em Enfermagem (11), Técnico Agrícola (1); Assistente Social (5), Cirurgião-Dentista (6), Educador Físico (1), Enfermeiro (5), Farmacêutico (1), Engenheiro Civil (1), Fisioterapeuta (1), Fonoaudiólogo (1), Médico nas áreas de Clínico (5), Ginecologista (1), Ortopedista (1), Pediatra (1), Psiquiatra (1) e Veterinário (1), Nutricionista (3), Psicólogo (3), Psicopedagogo (1), Terapeuta Ocupacional (1) e Advogado (1).



Prefeitura de São Gonçalo dos Campos (inscrições até 13/11, na Biblioteca Municipal - Avenida Hanibal Pedreira, s/nº, Centro):

*81 vagas

*Salários variam de R$ 1.014,00 a R$ 6 mil

*Jornadas de trabalho de 20h, 30h ou 40h semanais

*Cargos: Agente Comunitário de Saúde (5 vagas); Agente de Combate às Endemias (5 vagas); Administrador Hospitalar (1 vaga); Assistente Social (3 vagas); Educador Físico (2 vagas); Enfermeiro PSF (11 vagas); Enfermeiro Hospitalar (8 vagas); Farmacêutico (2 vagas); Fisioterapeuta para NASF (3 vagas); Fonoaudiólogo para NASF (1 vaga); Inspetor Sanitário (1 vaga); Maqueiro (3 vagas); Médico de PSF (11 vagas); Médico Plantonista (8 vagas); Médico-veterinário (1 vaga); Nutricionista (2 vagas); Odontólogo (10 vagas); Psicólogo (2 vagas); Sanitarista (1 vaga); e Técnico de Administração Hospitalar (1 vaga).



Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Correntina (inscrições até 9/12 pelo site www.magnusconcursos.com.br):

*12 vagas

*Salários variam de R$ 881,00 a R$ 3.651,00

*Jornada de trabalho de 40h semanais

*Cargos: Auxiliar de Serviços Gerais (2); Agente de Portaria (1); Operador Pequeno Sistema (1); Pedreiro (1); Motorista (1); Encanador (1); Leiturista (2); Auxiliar de Administração (2); Operador de Eta (1) e Técnico de Contabilidade (cadastro reserva).



Universidade Estadual de Santa Cruz (inscrições de 12 a 19/11, no Protocolo Geral da UESC, por meio de requerimento dirigido à Reitoria da UESC):

*Vagas para Professor Substituto

*Salário corresponde ao cargo de Professor Auxiliar A (de acordo com tabela que compõe o Anexo I da Lei nº 13.149, de 04 de abril de 2014)

*Jornada de trabalho de 40h semanais

*Cargos: candidatos com Licenciatura em Pedagogia, que tenham Pós-graduação na Área de Educação e experiência profissional na Educação Básica.



Universidade Federal da Bahia (inscrições até 14 de novembro pelo site www.concursos.ufba.br)

*Vagas para o Campus Anísio Teixeira (Vitória da Conquista), no Instituto Multidisciplinar em Saúde (IMS)

*Salários variam de R$ 1.966,67 a R$ 8.259,49

*Jornadas de 40h semanais ou Regime de Dedicação Exclusiva

*Áreas: Medicina de Família e Comunidade: Universidade, Ciência e Medicinas Possíveis/ Internato (2); Saúde Coletiva: Coletivos na Saúde e Equidade no Cuidado/ Internato (1); Ginecologia e Obstetrícia na Atenção Primária: Saúde da Pessoa Adulta/ Internato (1); Pediatria na Atenção Primária: Concepção e Nascimento/ Internato (1); Saúde Mental na Atenção Primária: Cuidado e Atenção Integral a Pessoas Vivendo com Doenças Prevalentes e Específicas/ Internato (1); Clínica Médica e Semiologia na Atenção Primária: Coletivos na Saúde e Equidade do Cuidado/ Internato (1); Clínica Cirúrgica e Urgência e Emergência: Saúde da Pessoa na Idade Adulta/ Internato (1); Ciências Morfofuncionais (1); Mecanismos de Agressão e Defesa (1); e Biologia Celular; Biologia Molecular; Genética e Embriologia (1).



Universidade Federal do Oeste da Bahia (inscrições até 4/12 pelo site concursos.ufob.edu.br):

*22 vagas

*Salários chegam a R$ 8.639,50

*Jornadas de trabalho de 20h ou 40h semanais

*Áreas: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde: Anatomia Topográfica e Técnica Cirúrgica (2), Biologia Geral (1), Embriologia Humana (1), Propedêutica (3), Saúde do Homem (5), Patologia Humana (1), Saúde Coletiva (1); Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias: Matemática Aplicada (1), Química Geral (1), Desenho Técnico (1), Mepeamento Sedimentar (1); Centro de Humanidades: Cultura Afro-brasileira (1), Gestão de Pessoas (1); Campus Luís Eduardo Magalhães: Biotecnologia (1) e Química Geral (1).

