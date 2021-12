Saiba como enfrentar uma maratona de provas

As provas para técnico administrativo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Agência Nacional de Águas (Ana) e Ministério da Fazenda estão marcadas para o dia 21 de outubro e, como os horários de realização ainda não foram divulgados, concursandos cogitam realizar duas avaliações no mesmo dia. Isto porque há a possibilidade das provas serem marcadas em turnos diferentes. A prática não é bem-vista por especialistas, mas ainda assim existem dicas para minimizar o cansaço de quem irá passar o dia inteiro na empreitada.



Quem encara a jornada dupla precisa ter resistência de um atleta que vai correr duas maratonas seguidas. "O rendimento de alguém que se dedica para duas provas não é o mesmo do que está focado em uma só. No fim o candidato acaba não se saindo bem nem em uma, nem em outra", afirma o psicólogo e coaching especializado em concursos Alexandre Maia.

Para os especialistas é uma questão de foco. O candidato tem que escolher qual é o seu objetivo. "Pedagogicamente falando não é o ideal fazer mais de uma prova. Tanto pelo cansaço físico quanto mental. No fim das contas, uma das provas acaba sendo prejudicada e é geralmente a segunda", explica a coach especialista em concursos Laura Ribeiro.

Junta-se ao cansaço do dia, a necessidade de encontrar disposição antes da prova para assimilar os assuntos. O candidato acaba tendo que dar conta de dois editais. "O rendimento pode até ser bom, mas não vai ser suficiente para passar. Tem gente que fala que consegue passar de 10 a 14 horas estudando. Eu digo: Meu querido, o seu objetivo não é estudar 10 horas. Seu objetivo é ser aprovado", avisa Maia.

Mente arejada - No caso de concursos mais puxados como os de auditor da Receita Federal ou da Controladoria Geral da União (CGU), provas seguidas são uma regra. Por conta da quantidade de disciplinas, os candidatos precisam ter resistência para aguentar um dia inteiro ou até dois dias de avaliação. Para aqueles que pretendem (ou precisam) encarar o desafio, especialistas em concursos públicos dão dicas para minimizar o cansaço e manter a mente arejada até a resolução da última questão.

"É bom fazer um almoço leve. Além disto, ele precisa desenvolver o costume de passar muito tempo na mesma posição. Eu ainda sugiro que o candidato leve barra de cereal para os dois turnos, água e um analgésico", recomenda Alexandre Meirelles, autor do livro Como Estudar para Concursos, da editora Método. Outra dica é evitar ficar conversando com outros candidatos durante o intervalo entre as provas, "para evitar comparações que não ajudam em nada", afirma Meirelles.

Se as provas são para concursos ou cargos diferentes, vale a pena gastar menos tempo naquela prova que não é prioridade. "Se for o caso, nem esgotar o tempo de resolução da prova e sair mais cedo", aconselha a coach Laura Ribeiro.



Victor San Martin já sabe o caminho das pedras para aguentar um dia inteiro de provas. Ele participou dos concursos para a CGU, auditor fiscal e analista da Receita. Todas as provas exigiram que ele passasse o dia todo resolvendo. "Para aguentar o tranco, eu evito estresse no dia anterior. Faço atividades físicas, nado e vou à praia. Além disto, durmo mais cedo para acordar disposto. No dia da prova chego com antecedência, para encontrar vaga para estacionar e na hora do almoço como algo leve", conta San Martin.

