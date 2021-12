Sai resultado de nova etapa do concurso da Polícia Civil

A Secretaria da Administração (Saeb) publicou, nesta quinta-feira, 24, na edição do Diário Oficial do Estado, o resultado final dos exames biomédicos referentes ao concurso público para ingresso nas carreiras de delegado, escrivão e investigador da Polícia Civil da Bahia. O resultado também está disponível no site da instituição organizadora e no Portal do Servidor.

A próxima etapa do concurso é a convocação para avaliação psicológica, com publicação prevista no DOE para o dia 1º de novembro. São 100 vagas para delegado,100 para escrivão e 400 para investigador.

