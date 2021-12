Sai lista de classificação da 2ª etapa do Menor Cidadão

Os 36 candidatos aprovados na segunda etapa do concurso público para ingresso no projeto Menor Cidadão, programa de estágio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), já podem conferir o resultado no site da Justiça Eleitoral.

Os selecionados deverão comparecer, na manhã da próxima quinta-feira, 30, à sede do tribunal para a última fase da seleção. De acordo com o TRE, a etapa final consistirá em dinâmicas de grupos e serão realizadas em dois horários: 8h30 e 10h30.

Os classificados devem atentar para o grupo de classificação (A ou B) para checar o horário exato que deve estar no Tribunal. A sugestão é que venham com roupas que permitam sentar-se no chão para realizar as dinâmicas com mais conforto. Vale lembrar que não é permitida a entrada no Tribunal trajando bermuda ou chinelo.

Dos 36 classificados para a última etapa, serão selecionados 24 jovens, todos estudantes de escolas públicas com idade entre 16 e 18 anos, que deverão começar a estagiar em março.

