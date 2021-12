Saeb publica edital de concurso com 25 vagas para procurador

A Secretaria da Administração (Saeb) publica no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 11, o edital de abertura do concurso público para provimento de vagas destinadas ao cargo de procurador do estado da Bahia. A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação Social do Governo (Secom). Serão oferecidas 25 vagas, sendo 5% reservadas a candidatos com deficiência.

O concurso será realizado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/UnB). As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, a partir das 10h do próximo dia 21, sendo observado o horário de Brasília, no site do Cespe ou acessando link que será disponibilizado no Portal do Servidor. As inscrições serão encerradas às 23h59 do dia 11 de novembro.

A taxa de inscrição é R$ 200. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ser bacharel em direito, com pelo menos dois anos de formação. Os candidatos portadores de deficiência ou que necessitarem de atendimento especial para realização das provas devem seguir orientação do edital.

