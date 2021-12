Saeb divulga resultado de concurso para Agente Penitenciário

Será divulgado nesta quarta-feira, 5, o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva referente ao concurso público para Agente Penitenciário 2014. A lista será publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia. Promovido pelas secretarias da Administração (Saeb) e de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), e organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), o certame selecionará 490 novos alunos do Curso de Formação de Agente Penitenciário.

Após a conclusão do curso os agentes penitenciários serão alocados nas cidades de Salvador e Região Metropolitana, Feira de Santana, Paulo Afonso, Ilhéus, Jequié, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas, terão remuneração inicial de R$ 1.776,69 e jornada mínima de trabalho de 30 horas semanais.

As provas foram aplicadas no dia 21 de setembro deste ano. Além de 65 questões de múltipla escolha referentes à primeira etapa do concurso, 30 delas sobre conhecimentos gerais e 35 sobre conhecimentos específicos, os candidatos responderam à prova discursiva, composta por questão aberta. O resultado final dessa segunda etapa será divulgado provavelmente em 28 de novembro.

Com a homologação do concurso, a Seap convocará os aprovados para realização de exames pré-admissionais (exame de documentação, avaliação psicológica, exame médico, teste de aptidão física e investigação social). Os candidatos que passarem por esta fase final serão convocados para o curso de formação de agente penitenciário, com percepção de bolsa de estudo no valor de um salário mínimo.

