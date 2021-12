Saeb aguarda justiça para convocar aprovados em concurso

A Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) aguarda definição da Justiça Federal para dar início à convocação dos aprovados no concurso público para os cargos de Delegado, Investigador e Escrivão da Polícia Civil da Bahia. O certame foi realizado em 2013.

A Saeb informou nesta quarta-feira, 24, por meio de sua assessoria, que o Estado já atendeu todos os procedimentos da Justiça Federal, referentes ao processo que determinou a suspensão do concurso. A reportagem, até a publicação desta matéria, não obteve sucesso no contato com a assessoria da Justiça Federal na Bahia.

Na manhã desta terça-feira, 23, aprovados no concurso realizaram um protesto em frente à sede da secretaria. Eles acusam a Saeb de tratar o assunto com descaso.

No dia 6 de novembro de 2013 foi ajuizada pela Defensoria Pública da União uma Ação Civil Pública (ACP) na Justiça Federal devido a supostos erros cometidos pela banca organizadora do certame, CESPE/UNB, na divulgação do resultado dos exames médicos de alguns candidatos.

Com isso, a justiça determinou a suspensão do concurso, impedindo a proclamação do resultado final do certame e sua homologação até a repetição dos referidos exames pelos candidatos prejudicados.

