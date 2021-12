Saeb abre 45 vagas com salários de até R$ 2.729,78

A Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) realiza processo seletivo, em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), até a próxima terça-feira, 26, com cargos para funções de técnico de nível superior, com 16 vagas, e técnico de nível médio, 29, nas cidades de Salvador, Alagoinhas, Barreiras, Feira de Santana, Juazeiro, Cidadão de Mucugê, Cidadão de Inhambupe. As jornadas de trabalho são de até 40h semanais, e as remunerações variam de R$ 797,02 a R$ 2.729,78.

Para realizar as inscrições os interessados devem acessar o site www.selecao.saeb.ba.gov.br, até o dia 26 de abril de 2016. A classificação dos inscritos será por meio de análise curricular.

O prazo de validade do contrato será de um ano, contado da data da Homologação do seu Resultado Final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Mais informações podem ser obtidas no edital de abertura.

