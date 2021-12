SAAE inscreve para concurso no município de Catu

Estão abertas até o dia 5 de julho as inscrições para o concurso público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Catu, destinado a contratação de candidatos de nível fundamental e médio. Os selecionados serão remunerados com salários entre R$ 1.168,85 e R$ 1.772,50.

As 42 vagas são para os cargos de auxiliar de serviços (7), agente de infraestrutura (12), vigia (4), motorista (4), agente comercial (5), agente administrativo (6), e operador de sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário (4).

Com taxas de R$ 45 e R$ 60, os candidatos devem realizar a inscrição por meio da internet. Mais informações podem ser obtidas no edital.

