Resultado da prova do concurso da PM e dos Bombeiros é divulgado

O resultado provisório da prova objetiva para o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros foi divulgado nesta quarta-feira, 30, no Diário Oficial do Estado (DOE). A prova foi aplicada no dia 6 de agosto e 26.192 concorrem a 2 mil vagas para PM; outros 3.177 disputam as 750 vagas ofertadas para os bombeiros. Ao todo, 29.369 candidatos foram aprovados na primeira etapa do concurso.

A próxima fase será a correção da prova discursiva, que foi aplicada no mesmo dia em Salvador e em outras 12 cidades da Bahia. A data de divulgação do resultado desta etapa ainda não foi divulgada. O candidato que for habilitado para curso de formação da polícia ou dos bombeiros irá ingressar como aluno soldado e receberá uma bolsa de R$ 937.

Os candidatos que for interpor recursos, têm prazo de dois dias úteis a partir do dia da publicação do resultado, no caso hoje. A data para o resultado das interposições será divulgada no Portal do Servidor e no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Após a conclusão do curso e, posteriormente, lotado na região de sua escolha, a remuneração passa a ser de R$ 3.019, com carga de 40h semanais, para as duas modalidades.

Ao todo, foram feitas 141.878 inscrições. Destes, 18.066 foram para o Corpo de Bombeiros e os outros 123.812 para a Polícia Militar. O concurso foi elaborado pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) e pelos Comandos Gerais.

Clique aqui

adblock ativo