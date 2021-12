Rede Sarah abre processo seletivo para técnico de enfermagem

A rede Sarah de Hospitais de Reabilitação abre inscrições em concurso para 12 vagas de técnico de enfermagem. As inscrições podem ser realizadas no site Rede Sarah, entre 2 e 11 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 70.

Os interessados precisam ter ensino médio completo, curso de técnico de enfermagem e Registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN). As oportunidades são para a Associação das Pioneiras Sociais de Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador e São Luís.

A prova objetiva será realizada provavelmente em 9 de fevereiro de 2014, em Belo Horizonte-MG, em local e horário a serem disponibilizados para consulta individual no site a partir do dia 20 de janeiro de 2014. Durante o treinamento, o candidato terá uma bolsa mensal no valor bruto de R$ 2.725,74.

adblock ativo