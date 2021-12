Receita lança edital para auditor com salário de R$ 15 mil

O governo feeral publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 10, o edital do concurso público com 278 vagas para auditor-fiscal, com salário de R$15.338,44.

O cargo exige nível superior em qualquer área e oferece ainda auxílio-alimentação de R$373. O Ministério do Planejamento havia autorizado a realização do concurso no dia 19 de fevereiro.

As inscrições começam na quinta-feira, 13, e vão até o dia 27, no site da Esaf, organizadora do concursos, e em postos credenciados.

A taxa de inscrição é de R$130 e O concurso tem âmbito nacional. Os aprovados só saberão onde ficarão lotados após a conclusão do curso de formação.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas nos dias 10 e 11 de maio, nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal. O concurso terá validade inicial de seis meses, podendo ser prorrogada uma vez e pelo mesmo período.

adblock ativo