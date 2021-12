Quinta etapa do concurso da Polícia Civil acontece neste domingo

A quinta etapa do concurso público da Polícia Civil, que contempla a realização de exame psicotécnico, será realizada neste domingo, 17, em Salvador. A convocação é direcionada aos candidatos considerados capacitados pelo teste de aptidão física, divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE), do dia 26 de fevereiro.

Os locais e horários estão disponíveis nos cartões informativos, acessíveis no site da Fundação Vunesp, organizadora do certame, e Portal do Servidor. Os candidatos devem comparecer aos locais determinados com uma hora de antecedência, com documento de identificação.

