Quase cem mil candidatos disputam vaga na prefeitura de Salvador

Cerca de 99.145 pessoas vão concorrer para as 368 vagas oferecidas pelo concurso da Prefeitura de Salvador. As funções estão distribuídas em 17 cargos e 12 áreas dos níveis médio, técnico e superior. As provas acontecem no próximo domingo,16.

Segundo informações da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção, das quase 100 mil inscrições, a maior parte foi para Guarda Civil Municipal. O número de 40.175 representa, aproximadamente, 41% dos registros. Em seguida, aparecem as de Agente de Trânsito e Transporte, com 19.379 inscritos (19,5%), Professor de Educação Infantil de 40h, com 5.611 (5,6%), Professor de Educação Infantil de 20h, com 5.067 (5,1%) e Assistente Social, com 4.931 (4,9%).

Para os candidatos das vagas de nível superior, a prova será realizada das 8h às 13h, com questões objetivas e discursivas. Já para os de nível médio ou técnico a prova com questões de múltipla escolha acontece em dois horários: 8h às 12h e 15h30 às 19h, dependendo do cargo escolhido.

Os locais de provas e demais informações do certame estão disponíveis no site da FGV.

