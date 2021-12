Provas do concurso da PM e Bombeiros serão realizadas em agosto

As provas do concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia serão realizadas no dia 6 de agosto em Salvador e mais doze municípios do interior do estado. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira, 28. Ao todo, são oferecidas 2.750 vagas para os cargos de soldado das duas corporações.

O local de realização da prova é de acordo com o cargo para qual o candidato se inscreveu. Os exames começam a partir das 9h15 e terão a duração de 4h30. Os portões serão abertos às 8h e fechados às 9h.

Os candidatos deverão responder a 80 questões, distribuídas entre conhecimentos gerais (30) e conhecimentos específicos (50), além de uma questão discursiva.

Cartão de convocação

De acordo com o edital de abertura de inscrições, os candidatos que concorrem a uma das 2 mil vagas para a Polícia Militar realizarão as provas em Salvador, Juazeiro, Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras e Itaberaba.

Já aqueles que se inscreveram com interesse em uma das 750 vagas para o Corpo de Bombeiros realizarão provas em Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Jequié, Juazeiro, Itaberaba, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Barreiras e Teixeira de Freitas.

O cartão de convocação do candidato, com informações sobre os locais e sobre a prova, está disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) - empresa responsável pela organização do certame. Mais informações, também podem ser obtidas peloendereço eletrônicodo Portal do Servidor.

Remuneração

O candidato ingressará no quadro das corporações como aluno soldado e receberá a bolsa de R$ 937 durante o curso. Quando tiver concluído a formação e, posteriormente, lotado na região de sua escolha, o militares, terão carga horária de 40 horas semanais.

