Prorrogado prazo de inscrição de processo seletivo para médicos

A prefeitura de Salvador prorrogou para o dia 7 de janeiro de 2018 o prazo para as inscrições do processo seletivo com 143 vagas para médicos.

As inscrições custam R$ 50 e podem ser feitas por meio do site do processo seletivo. Conforme a publicação no Diário Oficial do Município, os salários podem chegar até R$ 6 mil para um plantão semanal de 24h.

Das 143 oportunidades, 67 são para médicos clínicos, 53 para pediatras, 7 para psiquiatras e 16 para ortopedista. Dessas, 30% são destinadas à afrodescendentes e 5% para pessoas com deficiência.

A contratação é temporária e destinada para Serviço de Atendimento à Urgência e Emergência, de Salvador, em Regime de Direito Administrativo (Reda).

