Prorrogadas as inscrições para concurso de consórcio de saúde

Foram prorrogadas as inscrições para o concurso do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região do Baixo Sul. Com a nova data, os candidatos podem se inscrever até esta sexta-feira, 20. Os aprovados terão remuneração de R$ 5 mil, com jornada de trabalho de 20 horas semanais, conforme informação do edital.

Os interessados devem realizar a incrição pelo email (seleção.consorcío@,saude.ba.gov.br) ou pessoalmente nos seguintes endereços: rua Maestro Barrinha, s/nº, bairro da Graça, Valença; Secretaria Estadual de Saúde da Bahia - Sesab, avenida Luís Viannafilho, nº 400, térreo, CAB, Salvador, Bahia.

São oferecidas sete oportunidades para os cargos de Anestesiologista, Angiologista, Cardiologia - Ergometria, Cardiologia - Ecocardiografia , Cardiologia - Cardiologista/ Consulta, Cirurgião Geral , Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Gera, Endocrinologia e Metabologia, Endoscopia Digestiva, Gastroenterologista, Ginecologia e Obstetríci , Mastologia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Urologista, Dermatologia, Hematologia, Reumatologia e Pneumologia.

