Prorrogada inscrição para concurso da Câmara de Feira

A Câmara Municipal de Feira de Santana prorrogou até o próximo sábado, 30, as inscrições de concurso público para 37 vagas em cargos de nível médio e superior. As incrições podem ser feitas pelo site da administradora. A taxa varia de R$ 45 a R$ 70.

As vagas de nível médio são para intérprete de libras, fotógrafo, motorista (com CNH categoria "B" ou superior e experiência comprovada de no mínimo dois anos de habilitação), técnico de suporte em informática e auxiliar legislativo II/ administrativo.

Já as vagas de nível superior são para jornalismo, letras, pedagogia, ciências contábeis, direito, tecnologia da informação, ciências da computação, analista de sistemas ou engenharia da computação. Os salários oferecidos variam entre R$ 971,19 a R$ 2.100.

